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BMGK Haiti'deki Çete Şiddetini Kınadı ve Uluslararası Destek Çağrısı Yaptı

BMGK, Haiti'deki kötüleşen insani ve siyasi durumu kınayarak uluslararası topluma destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:12
BMGK Haiti'deki Çete Şiddetini Kınadı ve Uluslararası Destek Çağrısı Yaptı

BMGK Haiti'deki Çete Şiddetini Kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Karayip ülkesi Haiti'de artan çete şiddetini şiddetle kınadı ve kötüleşen insani ve siyasi durum karşısında uluslararası toplumu destekte bulunmaya davet etti.

Haitili Çocuklar ve Güvenlik Durumu

BMGK'nın yaptığı yazılı açıklamada, Haiti'nin uzun süredir karşılaştığı siyasi, ekonomik ve güvenlik krizinin derinleştiği vurgulandı. Son yaşanan şiddet olayları ve bunların çözümüne dair önerilere değinildi. Açıklamada, güvenlik, ekonomi, insan hakları ve gıda güvensizliği konularında derin endişelerin iletildiği belirtildi.

BMGK üyeleri, Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te, 6-8 Aralık 2023 tarihleri arasında silahlı çeteler tarafından 184 kişinin öldürüldüğüne dair raporları güçlü bir şekilde kınadı. Uluslararası toplumun Haiti Ulusal Polisi'ni destekleme çabalarını artırması gerektiğinin altı çizildi.

Kapsayıcı Bir Süreç İçin Çağrı

Açıklamada, Haiti'de kapsayıcı bir siyasi sürecin güvenliği için gerekli koşulların oluşturulması gerektiği ifade edildi. BM'ye üye devletler, Çokuluslu Güvenlik Desteği (MSS) misyonuna ek gönüllü katkılar ve destek sağlamak üzere teşvik edildi.

Ayrıca, Haiti'deki çocuklara yönelik artan istismarların güçlü bir şekilde kınandığı açıklamada, Haiti’ye uygulanan silah ambargosunun kapsamını genişleten 2752 (2024) sayılı Karar oybirliğiyle kabul edildi.

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