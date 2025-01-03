BMGK, İsrail'in Gazze Hastanelerine Yönelik Saldırılarını Gündeme Aldı

BMGK, İsrail'in Gazze Hastanelerine Saldırılarını Gündeme Aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 2025 yılının ilk toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik saldırılarını ele aldı. BMGK, acil olarak toplanarak, kentteki sağlık krizine dikkat çekti.

Cezayir İnsani Durumu Korkutucu Buldu

Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, oturumda yaptığı konuşmada, İsrail’in, Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığını "endişe verici" olarak nitelendirerek, Gazze'nin kuzeyinde "etnik temizlik" yapıldığını belirtti. Bendjama, İsrail'in amaçlarının, Filistin halkının dayanıklılığını aşındırmak olduğunu vurguladı. "Bu trajediye son vermek için birlikte hareket etmeliyiz. Bu konuda geç davranmak adaletsizliği onaylamaktadır. Pasif kalmak ise insanlığı terk etmektir,” ifadelerini kullandı.

Pakistan’dan Sert Eleştiriler

Pakistan’ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed ise, dünyanın hiçbir yerinde uluslararası insani hukukun, Gazze'deki kadar "çiğnenmediğini" vurguladı ve hastanelerin, sağlık personelinin, hastaların ve yaralıların kasıtlı olarak hedef alınmasının insani hukuka aykırı olduğunu belirtti. Ahmed, İsrail'in eylemlerinin gerekçesiz olduğunu ifade ederek, "Bu soykırım kampanyasının ölçeği şaşırtıcı. Niyeti açıktır. Gazze'nin evleri, okulları, hastaneleri ve kültürel mirası harabe halindedir," dedi.

Rusya da Endişeli

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarından "ciddi endişe" duyduğunu belirterek, hastanelerin askeri amaçlarla kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Nebenzya, sağlık çalışanlarının görevlerini engelsiz yerine getirmesi için gerekli fırsatların sağlanması gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin Pozisyonu

ABD’nin BM'deki daimi temsilci yardımcısı Dorothy Camille Shea, Gazze’de sivillerin hayatını Hamas'ın tehlikeye attığını ifade ederek, konsey üyelerini Hamas’ı eleştirmeye çağırdı. Shea, "İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyması ve sivillerin zarar görmesini önlemek için gerekli adımları atması hayati önem taşımaktadır" dedi.