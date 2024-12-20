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BMGK, Silahlı Çatışmalarda Çocukların Korunması İçin Tarihi Karar Aldı

BMGK, silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına yönelik karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:29
BMGK, Silahlı Çatışmalarda Çocukların Korunması İçin Tarihi Karar Aldı

Silahlı Çatışmalarda Çocukların Önemi Vurgulandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına yönelik hazırlanan karar tasarısını kabul etti. Bu karar, çocukların silah altına alınmasına karşı güçlü bir duruş sergilemekte.

Malta'nın Öncülüğünde Uluslararası Destek

Karar tasarısı, Malta tarafından sunulmuş olup, 100'den fazla ülkenin eş sunuculuğunda BMGK tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Tasarının içeriğinde, silahlı çatışmalara katılan grupların, çocukları silah altına almasının uluslararası hukukun ihlali olduğu açıkça belirtiliyor.

Çocukların Korunması İçin Çağrı

Silahlı çatışmalarda çocukların kullanılmasının kınandığı kararda, tüm taraflara BM ile tam işbirliği yapma çağrısı yapıldı. Özellikle, silahlı çatışmalardan etkilenen çocukların korunmasına ilişkin uluslararası yükümlülüklere uyulmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca, karar metninde üye ülkelere ve BM'ye, çocuk koruma konusunu çatışma durumlarındaki tüm ilgili faaliyetlere dahil etme çağrısı da yer aldı.

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