BMGK, Somali için Yeni Destek Misyonu AUSSOM'u Onayladı

BMGK, Somali'de Yeni Destek Misyonunu Kurdu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'de Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu’nun (AUSSOM) kurulmasına yönelik karar tasarısını kabul etti. Bu karar, Somali'de terörle mücadele ve insani yardımların artırılması amacıyla hayata geçirilecek bir misyonun başlangıcını temsil ediyor.

BMGK'da gerçekleştirilen Somali oturumunda, İngiltere öncülüğünde hazırlanan tasarı, 15 üyeden 14'ünün olumlu oyuyla kabul edilirken, ABD çekimser kaldı. Karara göre, AUSSOM’un sahada 12 binden fazla yeni personel ile görev yapması öngörülüyor. AUSSOM, 31 Aralık 2024’te sona erecek olan Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu’nun (ATMIS) yerini alacak.

AUSSOM’un Görevleri ve Destekleyici Ülkeler

Yeni misyon kapsamında Afrika Birliği üyeleri, AUSSOM’a 1,040 polis personeli dahil olmak üzere toplam 12,600 üniformalı personel temin edecek. Bu birliklerin ATMIS’ten AUSSOM’a geçişinin ise 30 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Oturumda söz alan İngiltere’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi James Kariuki, bu kararın BMGK'nın Somali’ye olan desteğini “güçlü bir şekilde” pekiştirdiğini belirtti ve AUSSOM’un Somali’nin El Şebab ile mücadelesini desteklemesi, aynı zamanda insani yardımların ulaştırılmasını sağlaması amacı taşıdığını ifade etti.

Ankara Süreci ve Bölgesel Gelişmeler

BMGK oturumuna, 11 Aralık’ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bir araya gelen Somali ve Etiyopya temsilcileri de katıldı. Bu buluşmada imzalanan Ankara Bildirisi, bölgedeki gerilimi azaltmak için kritik bir adım oldu.

Somali'den 1991'de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı, bölgesel tansiyonu artırmıştı. Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıması, Somali yönetiminde büyük tepkilere neden oldu ve krizi derinleştirdi. Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen Ankara Süreci ile birlikte taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edildi.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve dört ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı amaçlıyorlar. Sonuç olarak, bu gelişmeler, Afrika Boynuzu'ndaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.