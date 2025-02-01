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BMGK Sudan'daki Tırmanan Şiddeti Kınıyor ve Çözüm Çağrısında Bulunuyor

BMGK, Sudan'da artan şiddet olaylarından endişe duyduğunu belirterek, Faşir'deki insani duruma dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:04
BMGK Sudan'daki Tırmanan Şiddeti Kınıyor ve Çözüm Çağrısında Bulunuyor

BMGK Sudan'daki Şiddet Olaylarına Dikkat Çekiyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi olan Faşir kenti ve çevresinde tırmanan şiddet olaylarından endişe duyduğunu ifade etti. BMGK, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından Faşir'de gerçekleştirilen saldırılara yönelik ciddi açıklamalarda bulundu.

Suudi Eğitim Hastanesi Saldırısı

24 Ocak tarihinde Suudi Eğitim Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda, 70'den fazla hasta ve hasta yakınının hayatını kaybettiği hatırlatıldı. BMGK, bu saldırıyı "şiddetle kınadığını" ilan etti.

Çatışmaları Durdurma Çağrısı

Açıklamada, BMGK'nın 2736 sayılı kararına atıfta bulunularak, HDK'nın Faşir'e yönelik "kuşatmayı durdurması" talebi yinelendi. Ayrıca, çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi gerektiği belirtildi.

Uluslararası Hukuka Uyum ve İnsani Durumun İyileştirilmesi

BMGK, çatışmanın taraflarına uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku uyarınca sivillerin ve sivil altyapının korunmasını sağlama çağrısında bulundu. Özellikle Faşir ve Zemzem mülteci kampında insani krize maruz kalan sivillerin durumu konusunda endişeler gündeme getirildi.

Dış Müdahalelerden Kaçınma ve Diyalog Çağrısı

Çatışmaların derhal durdurulması ve diyalog yoluyla sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönünde çağrıda bulunan BMGK, üye ülkeleri dış müdahalelerden kaçınmaya ve kalıcı barış çabalarını desteklemeye teşvik etti.

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