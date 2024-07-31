BMGK, Suikastın Ardından İsmail Heniyye'yi Görüşmek İçin Acil Toplanıyor

BMGK, Acil Toplantı İçin Bir Araya Geliyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan saldırının ardından olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmek üzere harekete geçti.

Toplantı Bilgileri

BMGK Dönem Başkanı Rusya, acil oturumun bugün yerel saatle 16.00'da yapılacağını duyurdu. Ayrıca, bu toplantının İran tarafından talep edildiği ve bu talebin Cezayir ile Çin tarafından da desteklendiği ifade edildi.

İran'ın Yönergesi

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İsmail Heniyye'nin Tahran'daki suikasta uğramasının ardından BMGK'nin derhal toplanması için resmi bir talepte bulundu.

Bu gelişme, bölgede artan gerilim ve uluslararası ilişkilerin gidişatı açısından kritik bir öneme sahip.