BMGK, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen terör saldırısını sert bir şekilde kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, saldırının sorumluları, finansörleri ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiği vurgulandı.
Başsağlığı Mesajı
Açıklamada, BMGK'nın 15 üyesi, yaşanan olay sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri ve Türk halkına başsağlığı dilediği, ayrıca yaralılara acil şifalar temennisinde bulunduğu belirtildi.
Terörizmin Tehdidi
BMGK üyeleri, terörizmin her türlüsünün uluslararası barış ve güvenlik açısından en ciddi tehdit olduğunu ifade etti. TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırının en şiddetli şekilde kınanmasıyla birlikte, bu tür eylemlerin sorumlusunun adalete teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.
Uluslararası İşbirliği Çağrısı
Açıklamada, üye ülkelere, Türk hükümetiyle uluslararası hukuk çerçevesinde etkin işbirliği yapmaları noktasında çağrıda bulunuldu. Her türlü terör faaliyetinin suç olduğunun altı çizilirken, bunların meşruiyetinin olmadığı vurgulandı.
Terörle Mücadele Yöntemleri
Açıklamanın sonunda, tüm üye ülkelerin, BM Şartı ve uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda terörle mücadele etmesi gerektiği ifade edildi.