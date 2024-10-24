BMGK, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen terör saldırısını sert bir şekilde kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, saldırının sorumluları, finansörleri ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Başsağlığı Mesajı

Açıklamada, BMGK'nın 15 üyesi, yaşanan olay sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri ve Türk halkına başsağlığı dilediği, ayrıca yaralılara acil şifalar temennisinde bulunduğu belirtildi.

Terörizmin Tehdidi

BMGK üyeleri, terörizmin her türlüsünün uluslararası barış ve güvenlik açısından en ciddi tehdit olduğunu ifade etti. TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırının en şiddetli şekilde kınanmasıyla birlikte, bu tür eylemlerin sorumlusunun adalete teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.

Uluslararası İşbirliği Çağrısı

Açıklamada, üye ülkelere, Türk hükümetiyle uluslararası hukuk çerçevesinde etkin işbirliği yapmaları noktasında çağrıda bulunuldu. Her türlü terör faaliyetinin suç olduğunun altı çizilirken, bunların meşruiyetinin olmadığı vurgulandı.

Terörle Mücadele Yöntemleri

Açıklamanın sonunda, tüm üye ülkelerin, BM Şartı ve uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda terörle mücadele etmesi gerektiği ifade edildi.