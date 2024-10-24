DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,08 -0,23%
ALTIN
3.004,8 -0,44%
BITCOIN
2.307.864,36 -1,1%

BMGK, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını en sert ifadelerle kınadı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 18:44
BMGK, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

BMGK, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), TUSAŞ'a yönelik gerçekleşen terör saldırısını sert bir şekilde kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, saldırının sorumluları, finansörleri ve destekçilerinin hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Başsağlığı Mesajı

Açıklamada, BMGK'nın 15 üyesi, yaşanan olay sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri ve Türk halkına başsağlığı dilediği, ayrıca yaralılara acil şifalar temennisinde bulunduğu belirtildi.

Terörizmin Tehdidi

BMGK üyeleri, terörizmin her türlüsünün uluslararası barış ve güvenlik açısından en ciddi tehdit olduğunu ifade etti. TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırının en şiddetli şekilde kınanmasıyla birlikte, bu tür eylemlerin sorumlusunun adalete teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.

Uluslararası İşbirliği Çağrısı

Açıklamada, üye ülkelere, Türk hükümetiyle uluslararası hukuk çerçevesinde etkin işbirliği yapmaları noktasında çağrıda bulunuldu. Her türlü terör faaliyetinin suç olduğunun altı çizilirken, bunların meşruiyetinin olmadığı vurgulandı.

Terörle Mücadele Yöntemleri

Açıklamanın sonunda, tüm üye ülkelerin, BM Şartı ve uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda terörle mücadele etmesi gerektiği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Alıkoyulan Araçlarını Talep Ediyor
2
Ardahan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
3
Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TUSAŞ'ta Terör Saldırısına Tepki
4
TİKA, Pakistan'da Türk Dil Merkezi Açtı
5
Hizbullah'tan İsrail Tankına Saldırı
6
Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Gizemli Bir Şekilde Ölü Bulundu

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek