BMGK, UNIFIL Personel ve Tesislerine Yönelik Saldırıları Kınadı

BMGK'dan UNIFIL'e Destek

İçinde bulunduğumuz günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personel ve tesislerine yönelik saldırıları sert bir dille kınadı. BMGK'nın 15 üyesi, bu konu hakkında yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamada Dikkat Çeken Noktalar

Açıklamada, UNIFIL personelinin ve tesislerinin güvenliğinin sağlanabilmesi için derhal kapsamlı önlemler alınması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, barış güçlerinin hiçbir koşulda saldırı hedefi olmaması gerektiği vurgulandı.

UNIFIL Misyonunun Önemi

BMGK üyeleri, UNIFIL'e olan sarsılmaz desteklerini yineleyerek, bu misyonun bölgedeki istikrarı sağlama konusundaki kritik rolüne dikkat çekti. Yapılan açıklamada, artan sivil can kayıpları ve altyapının tahribatı ile Lübnan'daki kültürel miras alanlarının zarar görmesi konusundaki endişeler açıkça dile getirildi.

Uluslararası Hukukun Önemi

Aynı zamanda, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uymalarının önemine vurgu yapıldı. BMGK, UNIFIL personel ve tesislerine yönelik saldırıların kınanmasının yanı sıra, 1701 sayılı kararın tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.