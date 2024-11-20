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BMGK Üyeleri, ABD'nin Gazze'de Ateşkes Talep Eden Tasarıyı Vetosuna Tepki Gösterdi

BMGK üyeleri, ABD'nin Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesine sert tepki gösterdi. Uluslararası kamuoyunun gözleri bu gelişmede.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 21:16
BMGK Üyeleri, ABD'nin Gazze'de Ateşkes Talep Eden Tasarıyı Vetosuna Tepki Gösterdi

Uluslararası ilişkilerde önemli bir gelişme yaşandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, ABD'nin 4. kez Gazze'de acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısını veto etmesi üzerine sert bir şekilde tepki gösterdi.

Oylamanın ardından açıklamalarda bulunan BMGK üyeleri, ABD'nin bu davranışının Gazze halkının yaşamına olumsuz etkiler yarattığını vurguladılar. Çin’in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, oylama sonucunun kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi. Fu, "ABD’nin vetosu Gazze halkının yaşamaya dair umutlarına darbe vurup, onları karanlığa ve ümitsizliğe itmiştir," şeklinde konuştu.

Filistin Halkının Değeri Üzerine Tartışmalar

Fu, "Filistin halkının canının hiçbir kıymeti yok mu? 44 bin kişinin ölümü ABD'den hiç mi sempati toplamıyor?" sorularını yöneltti. ABD'ye, daimi üyelik sorumluluklarını ciddiye alma çağrısında bulunan Fu, Washington’un sürekli veto kullanmasının BMGK ve uluslararası hukukun otoritesini zedelediğini ifade etti.

Mesajlar ve Uyarılar

Cezayir’in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, ABD’nin vetosunun İsrail'e "Soykırımınıza devam edin" mesajı verdiğini belirtti. Bendjama, "Dünya çoğunluğu sizinle dayanışma içindeyken bazıları acılarınızı umursamıyor," dedi.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD'nin bu tutumunun "şok edici ama şaşırtıcı olmadığını" söyledi. Nebenzia, ABD’nin Gazze'deki durumun ele alınmasına sürekli engel olduğunu savundu.

Uluslararası Hukuk ve İnsani Kriz

Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, durumun her geçen gün kötüye gittiğine dikkat çekti. "Uluslararası hukuk ayaklar altına alınıyor; çözüm, acil ve kalıcı bir ateşkes ile insani yardım sevkiyatıdır," dedi.

Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett, veto kararının, Gazze'ye yönelik savaşın kritik meselelerini ele alma fırsatını kaçırdığını belirtti. Rodrigues-Birkett, "Filistin halkının yok edilmesi, insanlık vicdanında büyük bir leke. Konsey bu lekeyi silme fırsatını kaybetti," şeklinde konuştu.

İngiltere'nin Destek Mesajı

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, Gazze’deki acıların sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılmasını desteklediklerini ifade etti. Woodward, uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Oturum sonrası, E10 ülkeleri temsilcileri, tasarının kabul edilmemesinin ardından derin üzüntü duyduklarını belirterek, çabalarına devam edeceklerini vurguladılar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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