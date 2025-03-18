BMGK Üyeleri Gazze'deki Saldırılara Tepki Gösterirken ABD'den İsrail'e Destek Mesajı

BMGK Üyeleri Gazze'deki Saldırılara Tepki Gösterdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin neredeyse tamamı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeniden başlamasına karşı çıktı. Ülkeler, bir an önce ateşkesin sağlanmasını talep etti. ABD ise, vurgu yaparak tüm suçun Hamas'ta olduğunu savunarak, İsrail'in atacağı adımlara destek vereceğini belirtti.

ABD’nin Savunması ve Destek Mesajı

BMGK'de düzenlenen oturumda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, "Çatışmaların yeniden başlamasının sorumluluğu tamamen Hamas'a aittir. Bu acımasız terör örgütü, kendisine sunulan her teklifi kararlılıkla reddetti" ifadelerini kullandı.

Shea, ayrıca İsrail ordusunun hareketlerini savunarak, "İsrail ordusu, Hamas mevzilerini hedef almaktadır" dedi. Hamas'ın sivil altyapıları kullanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Shea, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hamas'ın esirleri serbest bırakması için uyarıda bulunduğunu ekledi.

BMGK Üyesi Ülkelerin Tepkileri

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, İsrail'in saldırılarını kınarken, işgalci İsrail'in açlığı savaş aracı olarak kullandığını vurguladı. Bendjama, "Artık hesap verme zamanı. Hiç kimse hukukun üstünde değildir" diye konuştu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki, İsrail saldırıları sonucu meydana gelen sivil ölümleri "dehşet verici" olarak nitelendirirken, tekrar eden şiddetin sadece daha fazla can kaybına yol açacağını belirtti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanski, "Geçmişte yapılan hataları tekrarlamamalıyız" uyarısında bulundu ve BMGK'nin, ateşkes sağlamak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Tepkiler ve Talepler

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından duyduğu derin endişeyi dile getirerek, "Güç kullanımına ilişkin saplantısını terk etmelidir" dedi. Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Munir Akram, Gazze’nin yeniden inşası için planların umut verdiğini ancak aşırı liderlerin buna karşı çıktığını ifade etti.

Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogarz, yıkım ve ölümün sona ermesi için yardımın silah olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu durumun uluslararası barış ve güvenlik açısından büyük bir trajedi teşkil ettiğine dikkat çekti.