BMGK Üyeleri Gazze'deki Saldırılara Tepki Gösterirken ABD'den İsrail'e Destek Mesajı

BMGK'de yapılan oturumda, ABD'nin İsrail'e verdiği destek mesajı ve diğer ülkelerin kritik tepkileri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:33
BMGK Üyeleri Gazze'deki Saldırılara Tepki Gösterirken ABD'den İsrail'e Destek Mesajı

BMGK Üyeleri Gazze'deki Saldırılara Tepki Gösterdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin neredeyse tamamı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeniden başlamasına karşı çıktı. Ülkeler, bir an önce ateşkesin sağlanmasını talep etti. ABD ise, vurgu yaparak tüm suçun Hamas'ta olduğunu savunarak, İsrail'in atacağı adımlara destek vereceğini belirtti.

ABD’nin Savunması ve Destek Mesajı

BMGK'de düzenlenen oturumda konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, "Çatışmaların yeniden başlamasının sorumluluğu tamamen Hamas'a aittir. Bu acımasız terör örgütü, kendisine sunulan her teklifi kararlılıkla reddetti" ifadelerini kullandı.

Shea, ayrıca İsrail ordusunun hareketlerini savunarak, "İsrail ordusu, Hamas mevzilerini hedef almaktadır" dedi. Hamas'ın sivil altyapıları kullanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Shea, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hamas'ın esirleri serbest bırakması için uyarıda bulunduğunu ekledi.

BMGK Üyesi Ülkelerin Tepkileri

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, İsrail'in saldırılarını kınarken, işgalci İsrail'in açlığı savaş aracı olarak kullandığını vurguladı. Bendjama, "Artık hesap verme zamanı. Hiç kimse hukukun üstünde değildir" diye konuştu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki, İsrail saldırıları sonucu meydana gelen sivil ölümleri "dehşet verici" olarak nitelendirirken, tekrar eden şiddetin sadece daha fazla can kaybına yol açacağını belirtti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanski, "Geçmişte yapılan hataları tekrarlamamalıyız" uyarısında bulundu ve BMGK'nin, ateşkes sağlamak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Uluslararası Tepkiler ve Talepler

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından duyduğu derin endişeyi dile getirerek, "Güç kullanımına ilişkin saplantısını terk etmelidir" dedi. Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Munir Akram, Gazze’nin yeniden inşası için planların umut verdiğini ancak aşırı liderlerin buna karşı çıktığını ifade etti.

Slovenya'nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogarz, yıkım ve ölümün sona ermesi için yardımın silah olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu durumun uluslararası barış ve güvenlik açısından büyük bir trajedi teşkil ettiğine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Zeybekci: Türkiye'de Faizler ve Enflasyon Yıl Sonunda Düşecek
3
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Ekonomi Temasıyla Toplandı
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta Resmi Görüşmeler İçin Egemen Eşitlik Şart
5
Trump ve Putin, Kalıcı Barış İçin Müzakerelerde Anlaştı
6
Londra'da Minibüs Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
7
İzmir Buca'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu