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BMGK Üyeleri Gazze'deki UNRWA Saldırılarına Karşı Uyardı

BMGK toplantısında, Gazze'deki insani duruma ilişkin UNRWA'ya yönelik saldırılara karşı güçlü çağrılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:39
BMGK Üyeleri Gazze'deki UNRWA Saldırılarına Karşı Uyardı

BMGK Üyeleri Gazze'deki UNRWA Saldırılarına Karşı Uyardı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Gazze'de, Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hedef alınarak yapılan saldırılara karşı güçlü bir ses yükselttiler.

Filistin Temsilcisi Riyad Mansur'ın Açıklamaları

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BMGK üyelerine seslenerek, "Eğer güçlü BMGK, uluslararası hukuku ihlal edenleri durduramazsa, o zaman yetki ve gücünüzü sorgulamalısınız." dedi.

Rusya'dan Şiddetli Eleştiriler

Vassilly Nebenzia, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze için önerdiği ateşkes planının etkisiz kaldığını vurgulayarak, "UNRWA'ya yönelik saldırılara karşı ayağa kalkmalıyız, bu ajansa bir alternatif yoktur." dedi. Nebenzia, Gazze'deki durumu "toplu cezalandırma" olarak nitelendirerek, bu eylemlerin mutlaka durdurulması gerektiğini ifade etti.

Cezayir Temsilcisi Harekete Geçme Çağrısı Yaptı

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, Gazze halkının acil yardıma ihtiyacı olduğunu belirtirken, "Bu trajediye sessiz kalamayız. Tarih, Gazzeli çocukların sesi üzerimizde yankılanıyor." dedi.

Çin'in Açıklamaları

Fu Cong, Çin'in BM Daimi Temsilcisi, Gazze'deki durumu insanlığın ahlaki duyarlılığını sınayan bir olay olarak tanımladı ve "Bu trajedi tarihin kara lekelerinden biri olarak anılacak." ifadelerini kullandı.

ABD'den Güvenlik Vurgusu

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İsrail'in insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıları araştırma çağrısı yaparak, BM personelinin görevlerini güvenli bir şekilde yapabilmesi gerektiğini savundu.

Sonuç

Mansur, destek ve iş birliği eksikliği nedeniyle BMGK'nın başarısız olduğunu vurguladı. "İsrail’in hedefi, Filistinlilere acı çektirmek ve uluslararası hukuku ihlal etmektir." diyerek, mevcut duruma ilişkin derin bir eleştiri ortaya koydu.

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