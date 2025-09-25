BMW Art Car 50. Yıl: Calder ve Mehretu Eserleri Contemporary İstanbul'da

BMW Art Car Koleksiyonu 50. Yılında Contemporary İstanbul'da

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, 50. yılını kutlayan BMW Art Car Koleksiyonu'nun ilk ve son modellerini Contemporary İstanbul'un 20. edisyonunda sanatseverlerle buluşturuyor.

Borusan Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre fuarda Alexander Calder imzalı 1. Art Car – BMW 3.0 CSL ile Julie Mehretu imzalı 20. Art Car – BMW M Hybrid V8 ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Koleksiyon, yıl dönümü kutlamaları kapsamında dünya sergileme turuna çıktı. Bu iki ikonik eser 28 Eylül'e kadar Tersane İstanbul'da görülebilecek.

Koleksiyonun geçmişi ve son eser

BMW Group'un 1975 yılında başlattığı BMW Art Car Koleksiyonu kapsamında ilk günden bu yana uluslararası üne sahip sanatçılarla toplam 20 otomobil tasarlandı. Koleksiyonun ilk adımı, Amerikalı heykeltıraş Alexander Calder tarafından 1975 yılında tasarlanan BMW 3.0 CSL yarış otomobili ile atıldı.

Koleksiyonun son eseri ise geçen yıl Etiyopya asıllı Amerikalı sanatçı Julie Mehretu tarafından tasarlanan BMW M Hybrid V8. Mehretu'nun tasarımı, BMW Art Car geleneğini sürdürerek Le Mans 24 Saat yarışında pistte yer aldı. Mehretu, 20. Art Car'ın tasarımında ilk kez iki boyutlu bir görüntüyü üç boyutlu bir forma dönüştürdü.

Açıklama: Hakan Tiftik

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik açıklamasında şunları kaydetti:

"Borusan Otomotiv olarak hem Borusan Holding'in hem de Türkiye'de temsil ettiğimiz BMW markasının katkılarıyla sanata her zaman yakın olduk. Borusan Holding, kuruluşundan bu yana çağdaş sanatın ülkemizdeki en önemli destekçileri arasında yer alıyor. BMW markamızla da uzun yıllardır destekçisi olduğumuz Contemporary İstanbul'da bu sene BMW Art Car Koleksiyonu'nun ilk ve son eserleri olan, Alexander Calder imzalı 1. Art Car – BMW 3.0 CSL ile Julie Mehretu tarafından tasarlanan 20. Art Car – BMW M Hybrid V8'i sanatseverlerle buluşturuyoruz. Sanatın otomobille birleştiği bu iki eser, bir arada olarak sadece Contemporary İstanbul'un 20. edisyonunda sergileniyor."

