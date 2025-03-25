Boao Forumu'nda Asya Ekonomisi: 2025'te Yüzde 4,5 Büyüme Bekleniyor

Boao Asya Forumu, Asya ekonomisinin 2025'te yüzde 4,5 büyüyeceğini öngördü. Çin'in imalat değer zincirindeki rolü sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:42
Boao Forumu'nda Asya Ekonomisi: 2025'te Yüzde 4,5 Büyüme Bekleniyor

Boao Forumu'ndan Önemli Ekonomik Tahminler

Çin'de gerçekleştirilen Boao Asya Forumu, Asya ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) bu yıl %4,5 artacağına dair önemli öngörülerde bulundu.

Ekonomik Belirsizlikler ve Büyüme Motoru Olma Durumu

Forumun yayınladığı "Asya'da Ekonomik Görünüm ve Bütünleşmenin Gelişimi" başlıklı raporda, "Artan ekonomik belirsizliğe rağmen Asya dünya ekonomisinin ana büyüme motoru olmayı sürdürüyor." ifadesi dikkat çekti.

Raporda, satın alma gücü paritesi baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, Asya ekonomisinin 2025'te %4,5 büyüyeceği belirtilmekte. Ayrıca, Asya'nın küresel GSYH içindeki payının geçen yıla göre %0,5 artışla %48,6'ya yükselebileceği öngörülüyor.

İstihdamda İyileşme Beklentisi

Kıtadaki istihdam durumunun da yeni yılda iyileşmeye devam edeceği ifade ediliyor. Raporda, %4,39 olan işsizlik oranının, küresel ortalama olan %4,96'nın altında kalacağı tahmin edilmektedir.

Çin'in Küresel İmalat Rolü

Raporda, küresel ara malları ticaretinin 2017'den bu yana Kuzey Amerika'dan çok Çin'den kaynaklandığına dikkat çekilmekte. Çin, imalat sanayisinde küresel değer zincirlerinin merkezindeki rolünü sürdürmeye devam etmektedir.

2023'teki küresel ara malları ticaretinde Çin'in payı %16, ABD'nin payı %15 olarak kaydedilmiştir. ABD'nin 2018'de çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği tarife artışları, ülkenin küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirmemiştir.

Yatırımların Asya'ya Yönelimi

Raporda, Asya ekonomilerindeki doğrudan yabancı yatırımların toplam yatırımlar içindeki payının 2023'te %49,15'e ulaştığına vurgu yapıldı. Küresel belirsizlikler, doğrudan yabancı yatırımların Asya ekonomisine olan bağlılığını artırmaktadır.

Çin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, doğrudan yabancı yatırımların adresi haline gelirken, %80 ile Çin ve %75 ile Endonezya en fazla bağımlı olan ülkeler arasında gösterilmektedir.

Boao Asya Forumu, bu yıl 25-28 Mart tarihlerinde Çin’in Haynan Adası’nda düzenlenmektedir.

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