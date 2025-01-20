Bob Dylan'ın 'Mr. Tambourine Man' Taslakları 510 Bin Dolara Satıldı

Bob Dylan'ın 'Mr. Tambourine Man' taslakları açık artırmada 510 bin dolara alıcı buldu. Müzayedede birçok sanat eseri ve müzik aleti satıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:30
Bob Dylan'ın 'Mr. Tambourine Man' Taslakları 510 Bin Dolara Satıldı

Bob Dylan'ın Şarkı Taslakları Rekor Fiyatla Satıldı

Nobel Ödüllü ABD'li müzisyen Bob Dylan'ın klasik şarkısı 'Mr. Tambourine Man' için yazdığı taslaklar, açık artırmada yaklaşık 510 bin dolara satıldı. Şarkının daktilo ile yazılmış taslakları, müzayedeye olan büyük ilginin bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Tennessee'deki Müzayede Ayrıcalıklı Parçalara Ev Sahipliği Yaptı

ABD'nin Tennessee eyaletinde düzenlenen müzayedede, Dylan'a ait çeşitli parçalar yer aldı. Yaklaşık 60 parça sanat eseri, müzik notaları ve müzik aletler alıcıların beğenisine sunuldu.

Özellikle 1965 tarihli Mr. Tambourine Man şarkısının taslakları, müzayededeki en yüksek ilgi gören parça oldu. Bunun yanı sıra, Dylan'ın imzasını taşıyan 1968 tarihli bir yağlı boya tablo 260 bin dolara, 1983 model bir Fender gitar ise 225 bin dolara alıcı buldu.

Müzayede evi, açık artırmanın hem yüz yüze hem de çevrim içi tekliflerle toplamda yaklaşık 1,5 milyon dolar getirdiğini açıkladı. Bu durum, Dylan'ın sanatının ve müziğinin ne denli değerli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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