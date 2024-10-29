Bob Ross Şirketinin Türkiye'deki Taklit Ürün Mücadelesi

Bob Ross'un Taklit Ürün Mücadelesi

Amerikalı ressam Bob Ross'un, Türkiye'de tanınan ve TRT'de uzun yıllar süren "Resim Sevinci" programı aracılığıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmış olan şirketi, taklit ürünlerle ilgili ciddi bir hukuki mücadele içinde.

Hukuki Sürecin Başlangıcı

Bob Ross'un kurduğu şirket, Türkiye'de yasal olarak tescilli olan yağlı boya ve boyama malzemelerini 2019'da koruma altına almak amacıyla bir başvuru yaptı. Ancak, yerel mahkemeler, "Bob Roos" adını taşıyan sahte ürünlerin ve eğitim programlarının satışı nedeniyle harekete geçmek zorunda kaldı.

Dava dilekçesinde, markayı ihlal eden ürünlerin imha edilmesi ve maddi-manevi tazminat talep edilmiştir. İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 2013'te ilgili markanın ihlalini tespit ederek davalı şirket aleyhine karar vermiştir.

Tahsil Edilen Tazminat ve İtiraz Süreci

Yerel mahkeme, davalı şirketin markayı kullanmasını yasaklayarak, müvekkiline tazminat ödenmesine hükmü getirdi; fakat "tanınmış marka" statüsü talebi reddedildi.

Söz konusu karara itiraz eden Bob Ross'un şirketi, 2014'te dosyayı Yargıtay'a taşıdı ve Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onadı.

Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru

15 Temmuz 2015'te kesin kararın verilmesiyle, Bob Ross şirketi, Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini öne sürdü. Anayasa Mahkemesi, başvuruya olumlu yanıt vererek adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

İkinci Başvuru ve Sonuçları

Bob Ross şirketi, uzun süren davanın makul süre içinde sonuçlanmadığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne yeniden başvurdu. Ancak, mahkeme, bu başvuruyu iç hukukun tüketilmediği için 18 Eylül 2024 tarihinde kabul edilemez buldu.

Yüksek Mahkeme, yargılamaların makul sürede tamamlanmadığı yönündeki iddiaların değerlendirilmesi için Tazminat Komisyonu gibi diğer iç hukuk yollarının tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.