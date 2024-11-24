Bocce Antrenörü Öğretmen Mehmet Karataş, Öğrencilerine İlham Veriyor

Türkiye Bocce Milli Takımı oyuncusu ve beden eğitimi öğretmeni Mehmet Karataş, hem eğitimci kimliği hem de spor kariyeriyle öğrencilerine örnek teşkil ediyor. Lise yıllarında, demir bilyelerle oynanan bocce sporunu tanıyan Karataş, bu alanda önce milli sporcu, ardından antrenör olarak kendisini geliştirerek gençlerin hayallerine destek oluyor.

Bocce ile Tanışması ve Kariyeri

Mehmet Karataş, Yılmaz Balaban isimli öğretmeni sayesinde tanıştığı bocce sporunu icra etmeye başladı. Henüz 18 yaşındayken Türkiye Bocce Milli Takımı'na seçilen Karataş, ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde etti. 2012 yılında Çatalca Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak atanarak, eğitim hayatına yön verdi.

Öğrencilerine İlham Oluyor

Karataş, okulun bahçesinde belediyenin desteğiyle kurduğu bocce sahasında öğrencilerinin geleceğine yön veriyor. Öğrencileri için bir rol model olmanın önemine değinen Karataş, "Sporu seven çocukların gözünde beden eğitimi öğretmenleri kahraman gibi oluyor" diyor.

Bocce'un Yaygınlaşması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor