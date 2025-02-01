Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv Maç Gelirini Gazze'ye Bağışladı!

Bodo/Glimt'ten Gazze'ye Destek

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv maçından elde ettikleri gelirleri Gazze'deki yardım çalışmalarına aktardıklarını duyurdu. 23 Ocak'ta Aspmyra Stadı'nda oynanan maçta 3-1'lik galibiyet elde eden Bodo/Glimt, 735 bin Norveç kronu (yaklaşık 2,3 milyon lira) topladı.

Kızılhaç’a Yapılan Bağış

Bodo/Glimt tarafından yapılan resmi açıklamada, toplanan miktarın Kızılhaç aracılığıyla Gazze'ye gönderileceği belirtildi. Kulüp, "Daha önce de ifade ettik, yaşanan acılara sessiz kalamayız" diyerek, olayların uluslararası boyutuna dikkat çekti.

Spor ve Siyaset Ayrımı

Açıklamada, spor ile siyaset arasındaki ayrımın giderek zorlaştığına vurgu yapılarak, "Biz sadece bir futbol kulübüyüz, siyasi bir aktör değiliz," ifadelerine yer verildi. Takım, "Sözlerimizin arkasında eylem gösteriyoruz" diyerek, bu bağışın önemine dikkat çekti.

Bağışların Önemi

Bu bağışın, toplumlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek adına büyük bir adım olduğu dile getirildi. Bodo/Glimt'in, futbolun ötesinde gerçekleştirdiği bu tür eylemler, uluslararası alanda dikkat çekiyor.

Bodo/Glimt, futbol sahasında elde ettiği kazanımları sadece sporla sınırlı tutmayarak, insanlık adına önemli bir sorumluluk aldığını bir kez daha kanıtladı.