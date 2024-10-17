Bodrum'a İki Kruvaziyerle 1204 Yolcu Geldi

Bodrum'a Önemli Bir Turistik Giriş

Muğla'nın güzel ilçesi Bodrum, iki büyük kruvaziyer gemisiyle toplamda 1204 yolcu ağırladı. Bu kruvaziyerler, Star Legend ve Vasco Da Gama olarak adlandırılan gemilerle gerçekleştirildi.

Star Legend ve Vasco Da Gama Gemileri

Bahamalar bayrağı taşıyan Star Legend, 159 metre uzunluğunda olup Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştı. Kuşadası Limanı'ndan yönünü Bodrum'a çeviren bu geminin yolcuları arasında çoğunluğu ABD vatandaşı olan 201 yolcu ve 203 personel yer aldı.

Diğer bir kruvaziyer olan Vasco Da Gama ise Portekiz bayrağı altında seyretmekte olup 219 metre uzunluğundadır. Bu gemide ise çoğunluğu Alman olan 1003 yolcu ve 502 personel mevcut.

Yolcuların Bodrum Keşfi

Pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından yolcular, Bodrum'un tarihi ve turistik bölgelerinde gezerek çeşitli alışverişler yaptı. Bu günübirlik ziyaretler, yerel esnaf için önemli bir gelir kapısı oluşturuyor.

Gelecek Duraklar

Kruvaziyerlerin güncel rotalarına göre, Star Legend bir sonraki durağında Santorini Limanı'na uğrayacak. Vasco Da Gama ise yolculuğuna Kuşadası Limanı ile devam edecektir.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Star Legend" ve "Vasco Da Gama" isimli kruvaziyerlerle 1204 yolcu geldi. Bahamalar bayraklı 159 metrelik "Star Legend", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Star Legend" ve "Vasco Da Gama" isimli kruvaziyerlerle 1204 yolcu geldi. Bahamalar bayraklı 159 metrelik "Star Legend", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Star Legend" ve "Vasco Da Gama" isimli kruvaziyerlerle 1204 yolcu geldi. Bahamalar bayraklı 159 metrelik "Star Legend", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Star Legend" ve "Vasco Da Gama" isimli kruvaziyerlerle 1204 yolcu geldi. Bahamalar bayraklı 159 metrelik "Star Legend", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Star Legend" ve "Vasco Da Gama" isimli kruvaziyerlerle 1204 yolcu geldi. Bahamalar bayraklı 159 metrelik "Star Legend", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.