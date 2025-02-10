Bodrum'a Mobil Siren Sistemi Kuruldu: Olası Tsunami Uyarıları İçin Hazırlık

Bodrum'da Mobil Siren Sistemi Konuşlandırıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde etkili olan deprem fırtınası sonrası olası tsunami ve acil durumlarda halkı uyarmak amacıyla mobil siren sistemini Muğla'nın Bodrum ilçesine konuşlandırdı.

Uyarı Sistemi Faaliyete Geçti

AFAD, önceki gün düzenlenen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" çerçevesinde bu sistemi bölgeye göndermişti. Turgutreis Mahallesi kıyısına yerleştirilen sistem, burada faaliyete geçti.

Mobil siren sistemi, dört hoparlör ile donatılmış olup, olası acil durumlarda ve tsunami riskine karşı bölge sakinlerini bilgilendirmeye hazır hale getirildi. Etrafı şeritle çevrilen bu sistem, hem yerel halk hem de tatilcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bulunuyor.

Diğer Bölgelere de Kurulum Yapıldı

Bodrum'daki sistemin yanı sıra, İzmir'in Seferihisar, Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerinde de benzer mobil siren sistemleri kurulmuştu. Bu uygulama, Ege Bölgesi’nde olabilecek doğal afetlere karşı önleyici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla Muğla'ya gönderilen mobil siren sistemi Bodrum ilçesine konuşlandırıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla Muğla'ya gönderilen mobil siren sistemi Bodrum ilçesine konuşlandırıldı.