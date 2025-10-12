Bodrum Açıklarına 85.5 Metrelik Mega Yat "Sunrays" Demirledi

Yatın gelişi ve konumu

Yaz aylarında mega yatların yoğun ilgi gösterdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinin açıklarına, "Sunrays" isimli motoryat geldi. Hırvatistan'dan yola çıkarak Türk kara sularına ulaşan yat, İçmeler açıklarına demirledi.

Teknik özellikler ve kapasite

85.5 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki yat, 2010 yılında inşa edilmiş olup Cayman Adaları bayraklı olarak seyrediyor. Yatta, misafirler için biri ana süit, üçü VIP olmak üzere toplam 9 kabin bulunuyor.

Lüks donanımlar ve eğlence olanakları

Gösterişli görüntüsüyle Bodrum açıklarında dikkat çeken yat, zengin donanımıyla öne çıkıyor. Yatta eğlence alanı, güzellik salonu, spa, havuz, plaj kulübü ve spor salonu gibi alanlar yer alıyor.

Su sporları ve dengeleyiciler

Misafirlerine su sporları yapma imkanı sunan yat, konforu artırmak amacıyla hareket etkisini azaltan dengeleyiciler ile donatılmış durumda.

