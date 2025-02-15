Bodrum Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, 5'i çocuk olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından tespit edilen bir fiber karinalı lastik bottan indirildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botun içindeki göçmenler, gerçekleştirilen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum'da düzenlenen operasyon, göçmen kaçakçılığına dair mücadelenin devam ettiğini gösteriyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.