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Bodrum Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 23:39
Bodrum Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, ilçe açıklarında bir can salında bulunan göçmenlerin yardım çağrısı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Kurtarma Operasyonunun Detayları

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 21 kişiyle birlikte 6 çocuğu kurtardı. Kurtarılan göçmenler, güvenli bir şekilde işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu tür operasyonlar, denizlerdeki düzensiz göç sorununa dikkat çekmekle kalmayıp, uluslararası işbirliğinin önemini de vurgulamaktadır.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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