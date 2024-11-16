Bodrum Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen bir operasyonda 29 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin tespiti için görevde olan Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-1) devreye girdi.

Lastik Bottaki Göçmenler Yakalandı

Ekipler, durdurdukları lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 27 düzensiz göçmeni gözaltına aldı. Operasyon sırasında 1 kişi göçmen kaçakçısı olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Yüzerek Geçmeye Çalışanlar da Yakalandı

Ayrıca, ekipler Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmeni daha yakalayarak operasyonu başarıyla tamamladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı.