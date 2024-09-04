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Bodrum Açıklarında 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum sahilinde 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 19:46
Bodrum Açıklarında 30 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen bir operasyonda, 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Bodrum açıklarında can sallarında bulunan düzensiz göçmenler hakkında bilgi alındı. Bunun üzerine bölgeye acil olarak bir Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yardım Eli Uzandı

Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen iki can salında toplamda 10'u çocuk 30 düzensiz göçmen bulundu. Ekipler, hızlı bir şekilde müdahale ederek tüm göçmenleri sağ salim kurtardı.

İşlemler ve Destek

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olay, deniz güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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