Bodrum açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltında

Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri lastik botta bulunan 43 düzensiz göçmeni ve 1 şüpheliyi yakaladı; 9'u çocuk olan düzensizler İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 16:31
Sahil Güvenlik ekipleri lastik botu tespit etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından bir lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye hızla Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 43 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı. Yakalananlar arasında 9'u çocuk olmak üzere farklı yaş gruplarından kişiler bulunuyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Gözaltına alınan zanlı ise işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

