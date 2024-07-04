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Bodrum açıklarında 9'u çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botta bulunan 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 19:42
Bodrum açıklarında 9'u çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi alınmasının ardından bölgeye hızlı bir şekilde ekip gönderildi.

MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN BOTTA YARDIM TALEBİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında motor arızası yaşayan lastik botun sürüklendiği ve içerisindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti ve gerekli kurtarma çalışmalarına başladı.

9'U ÇOCUK 34 GÖÇMEN KURTARILDI

Lastik bot içerisinde bulunan 9'u çocuk toplam 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarma operasyonunun ardından göçmenler, Bodrum kıyılarına çıkarıldı ve gerekli sağlık kontrolleri yapıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmenlerin güvenliğinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm adımlar atıldı. Ayrıca, göçmenlerin durumlarıyla ilgili detaylı bilgi toplandı ve kayıt altına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerde yaşanan göçmen kaçakçılığına karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Ekipler, özellikle yaz aylarında artan düzensiz göçmen hareketliliğine karşı önlemlerini artırarak, denizlerde devriye faaliyetlerine devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atarak yasa dışı yollara başvurmamaları konusunda uyarılarda bulundu ve güvenli yollarla yardım almaları gerektiğini vurguladı.

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