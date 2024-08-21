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Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve Yakalandı

Bodrum açıklarında 50 kişi kurtarıldı, 10 kişi yakalandı. Olay detayları ve göçmenlerin durumu hakkında bilgiler içerir.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 01:03
Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve Yakalandı

Bodrum Açıklarında Göçmen Operasyonları

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, 50 düzensiz göçmen kurtarılırken, 10 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

Bodrum açıklarındaki iki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti.

Kurtarılanlar Arasında Çocuklar da Var

Sahil güvenlik ekipleri, lastik botlarda bulunan 49 düzensiz göçmeni, aralarında çocukların da bulunduğu bir grup olarak, başarılı bir şekilde kurtardı. Ayrıca, Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen bitkin halde bulundu ve kurtarıldı.

Yakalanan Düzensiz Göçmenler

Ayrıca, hareket halindeki bir fiber karinalı lastik botta 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı. Düzensiz...

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı. Düzensiz...

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı. Düzensiz...

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı. Düzensiz...

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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