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Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Bodrum'da sahil güvenlik, 44 düzensiz göçmeni yakaladı, 32'sini kurtardı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:38
Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Bodrum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın güzel tatil beldesi Bodrum açıklarında gerçekleştirilen bir operasyonda, 44 düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yaptığı açıklama ile durumu kamuoyuna duyurdu.

Olayın Gelişimi

Gün içerisinde, Bodrum açıklarında devriye gezen sahil güvenlik botu, hareket halinde olan bir lastik botu fark etti. Bot durdurularak yapılan kontroller sonucunda, içerisinde 18'i çocuk olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen bulundu.

Yardım İhtiyacı ve Kurtarma Operasyonu

Bölgedeki lastik botun motoru arızalanarak sürüklenmeye başladığı ve bu nedenle yardım talep edildiği bilgisi üzerine, sahil güvenlik ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Yapılan kurtarma operasyonunda, 14'ü çocuk toplam 32 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Sonraki İşlemler

Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu tür kurtarma operasyonlarının devam edeceği ve bölgede benzer durumların önlenmesi için mücadele edileceği ifade edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 44 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı. Düzensiz...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 44 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 44 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı. Düzensiz...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 44 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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