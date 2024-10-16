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Bodrum Açıklarında Yüzerek Göçmen Kaçışı Engellendi

Bodrum'da yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 23:09
Bodrum Açıklarında Yüzerek Göçmen Kaçışı Engellendi

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yurt dışına geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen, yardım çağrısında bulunarak kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, olay, göçmenin Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışırken bitkin düşmesi üzerine ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

Göçmenin yardım talebi üzerine, bölgeye hızla Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, suya düşen kişiyi zamanında kurtararak güvenli bir şekilde kıyıya geri getirdi.

Kurtarılan Göçmen İşlemler İçin İlgili Kuruluşa Teslim Edildi

Kurtarılan düzensiz göçmen, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu durum, bölgedeki düzensiz göçmen sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen...

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı.

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