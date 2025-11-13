Bodrum Belediyesi 6 Ayda 29 Duvar Yazısını Temizledi

Bodrum Belediyesi, son 6 ayda kent estetiği için 29 duvar yazısını temizleyip park ve kamu binalarını yeniden boyadı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 20:14
Bodrum'da çevre düzeni ve kent estetiğinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, son 6 ayda 29 duvar yazısını temizledi. Müdürlük ekipleri, kamusal alanların daha düzenli ve estetik görünmesi için yoğun mesai harcıyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Boya Badana Birimi, ilçe genelinde parklar, duvarlar ve kamu binaları gibi ortak kullanım alanlarına yapılan resim, yazı, karalama ve boyama uygulamalarını temizleyerek alanları yeniden boyuyor. Yenilenen yüzeyler kent estetiğine uygun hale getirilip düzenli bir görünüm kazandırılıyor.

Belediye ekipleri, daha düzenli, temiz ve sürdürülebilir bir kent yaşamı hedefiyle çalışmalarına devam edecek.

Başkan Tamer Mandalinci'den Çağrı

Tamer Mandalinci vatandaşlara kamuya ait alanlara yazı yazmamaları, boyama veya kazıma işlemleri yapmamaları çağrısında bulundu. Mandalinci'nin açıklaması şöyle:

Kamusal alanlara yapılan, Bodrum’un estetiğine uymayan yazı ve resimler hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de kamu malına zarar veriyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda hassasiyet göstermeleridir. Hep birlikte daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Bodrum için çevremizi koruyalım

