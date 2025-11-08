Bodrum Belediyesi Çocukları Doğa ile Buluşturdu: Fidan Dikimi Etkinlikleri

Bodrum Belediyesi, Akyarlar ve Konacık’ta düzenlenen fidan dikimi etkinlikleriyle çocuklara çevre bilinci kazandırdı; 150 çam ve 87 zeytin/dut fidanı dikildi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:44
Bodrum Belediyesi Çocukları Doğa ile Buluşturdu: Fidan Dikimi Etkinlikleri

Bodrum Belediyesi çocukları doğayla buluşturdu

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocuklara çevre, orman ve doğa bilinci kazandırmak amacıyla kentin farklı noktalarında fidan dikimi etkinlikleri düzenledi.

Akyarlar’da Gizem Çam Hatıra Ormanı’na fidan dikildi

Etkinlikler kapsamında, 2018 yılında hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni Gizem Çam anısına Akyarlar Gizem Çam Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi gerçekleştirildi. Organizasyona belediye ekipleri, Zeyyat Mandalinci İlkokulu'ndan 70 öğrenci, öğretmenler, veliler, Gizem Çam’ın annesi Kader Çam ve gönüllüler katıldı.

Orman İşletme Şefliğinden temin edilen 150 çam fidanı, katılımcılar tarafından Akyarlar Gizem Çam Hatıra Ormanı’nda toprakla buluşturuldu.

Konacık’ta "Atatürk’e Nefes Ol Fidanlığı" etkinliği

10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında, 7 Kasım Cuma günü Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bodrum Marmara Eğitim Kurumları ve Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliği ile Konacık Mahallesi’nde belediyeye ait alanda fidan dikimi yapıldı.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, meclis üyeleri ve belediye personelinin yanı sıra Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Bodrum Marmara Koleji’nden öğrenciler katıldı. "Atatürk’e Nefes Ol Fidanlığı" projesi kapsamında toplam 87 zeytin ve dut fidanı toprakla buluşturuldu.

Bodrum Belediyesi, çocuklarda çevre bilinci oluşturmaya ve daha yeşil bir Bodrum için çalışmaya devam edecek.

