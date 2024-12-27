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Bodrum'da 17 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Bodrum'da, hakkında 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü Jandarma tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:22
Bodrum'da 17 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında importante bilgiler elde etti.

Jandarma ekipleri, hakkında 12 ayrı suçtan dolayı 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.Y.'nin Bodrum'un Torba Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan B.Y., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 17 yıl 3 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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