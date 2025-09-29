Bodrum'da 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında

Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri 24 düzensiz göçmeni (5'i çocuk) yakaladı; göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 18:11
Sahil Güvenlik ekipleri lastik botta yakaladı, 2 şüpheli gözaltında

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekiplerin durdurduğu fiber karinalı lastik botta bulunan 24 düzensiz göçmenten 5'i çocuk olarak tespit edildi. Operasyon sırasında göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 kişi yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli hakkında gözaltı işlemi başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gelişme, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi duyurusu ile kamuoyuna duyuruldu.

