Bodrum'da 31 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 3 Göçmen Yakalandı

Bodrum Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası yapan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. Olay, Sahil Güvenlik Mobil Radarının tespitleri sayesinde gerçekleşti. Ayrıca, lastik bot içerisinde yer alan 3 düzensiz göçmen de yakalandı.

Kurtarma Operasyonu Detayları

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, lastik botun sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunulması üzerine ivedilikle bölgeye bir Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları müdahale ile lastik botta bulunan 31 düzensiz göçmeni kurtardı. Bu grubun içerisinde 13 çocuk da yer aldı.

Yakalanan Düzensiz Göçmenler

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, lastik botta tespit ettiği 3 düzensiz göçmeni yakalayarak, ilgili işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 3 düzensiz göçmen de yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanan lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 3 düzensiz göçmen de yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.