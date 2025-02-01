Bodrum'da 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aralarında çocukların da bulunduğu 45 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Karaada'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi.

Operasyonda 1 Gözaltı

Bölgedeki operasyona katılan Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15), toplamda 11'i çocuk olmak üzere 45 düzensiz göçmeni yakaladı. Olay sırasında göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında çocuklarında bulunduğu 45 düzensiz göçmen yakalandı.