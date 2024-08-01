Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bodrum'da Akdeniz Foku Kıyıya Vurdu, Hayatını Kaybetti

Bodrum'da bitkin halde kıyıya vuran Akdeniz foku, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:39
Bodrum'da Akdeniz Foku Kıyıya Vurdu, Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Akdeniz Fokuya Üzücü Son

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vuran bir Akdeniz foku, bitkin halde bulunarak büyük üzüntüye neden oldu. Olay, Yalıkavak Geris Mahallesi'nde yaşandı.

Sahilde Bulundu

Bir grup vatandaş, yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki fokun bitkin vaziyette kıyıya vurduğunu gördü. Açığa gitme çabasındaki fok, tekrar kıyıya doğru geri geldi.

Bodrum Belediyesi Ekipleri İnceleme Yaptı

Olayı fark eden sahildeki vatandaşlar, Bodrum Belediyesi'ne haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek yaptıkları incelemede, fokun hayatını kaybettiğini belirledi.

Fokta İltihap Belirlendi

Yapılan otopsi sonuçlarına göre, vücudunda iltihap bulunan fok, belediye ekipleri tarafından bölgeden alındı. Bu acı olay, bölgedeki deniz yaşamının korunmasına yönelik önemlerin bir kez daha gözden geçirilmesini sağladı.

İLGİLİ HABERLER

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı