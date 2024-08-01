Bodrum'da Akdeniz Foku Kıyıya Vurdu, Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Akdeniz Fokuya Üzücü Son

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile vuran bir Akdeniz foku, bitkin halde bulunarak büyük üzüntüye neden oldu. Olay, Yalıkavak Geris Mahallesi'nde yaşandı.

Sahilde Bulundu

Bir grup vatandaş, yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki fokun bitkin vaziyette kıyıya vurduğunu gördü. Açığa gitme çabasındaki fok, tekrar kıyıya doğru geri geldi.

Bodrum Belediyesi Ekipleri İnceleme Yaptı

Olayı fark eden sahildeki vatandaşlar, Bodrum Belediyesi'ne haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek yaptıkları incelemede, fokun hayatını kaybettiğini belirledi.

Fokta İltihap Belirlendi

Yapılan otopsi sonuçlarına göre, vücudunda iltihap bulunan fok, belediye ekipleri tarafından bölgeden alındı. Bu acı olay, bölgedeki deniz yaşamının korunmasına yönelik önemlerin bir kez daha gözden geçirilmesini sağladı.