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Bodrum'da Akşam Saatlerinde Yoğun Araç Sıkışıklığı

Bodrum-Milas kara yolunda havadan görüntülenen yoğun araç girişi nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 20:39
Bodrum'da Akşam Saatlerinde Yoğun Araç Sıkışıklığı

Bodrum'da Yoğun Araç Girişi

Muğla'nın güzel tatil beldesi Bodrum, akşam saatlerinde yoğun araç trafiğiyle karşılaştı. Bodrum-Milas kara yolu'ndaki Kaynar mevkisinde artan araç sayısı, trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.

Araç Yoğunluğu Hava Görüntüleriyle Belgelendi

Bölgede dron ile çekilen görüntüler, Kaynar mevkisindeki yoğun araç geçişini net bir şekilde ortaya koydu. Kent merkezinde de benzer bir trafik sıkışıklığı gözlemlendi.

Son 24 Saatte Yoğun Giriş

İlçe, son 24 saat içinde yaklaşık 20 bin araç tarafından ziyaret edilerek büyük bir yoğunluk yaşadı. Bu durumda Bodrum'un turizm sezonunun hareketliliğini gösteriyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde akşam saatlerinde oluşan araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaynar mevkisindeki yoğun araç girişi dron ile havadan da görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde akşam saatlerinde oluşan araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaynar mevkisindeki yoğun araç girişi dron ile havadan da görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde akşam saatlerinde oluşan araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaynar mevkisindeki yoğun araç girişi dron ile havadan da görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde akşam saatlerinde oluşan araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaynar mevkisindeki yoğun araç girişi dron ile havadan da görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde akşam saatlerinde oluşan araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaynar mevkisindeki yoğun araç girişi dron ile havadan da görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde akşam saatlerinde oluşan araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaynar mevkisindeki yoğun araç girişi dron ile havadan da görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde akşam saatlerinde oluşan araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaynar mevkisindeki yoğun araç girişi dron ile havadan da görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde akşam saatlerinde oluşan araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaynar mevkisindeki yoğun araç girişi dron ile havadan da görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğun araç girişi havadan görüntülendi. Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde akşam saatlerinde oluşan araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kaynar mevkisindeki yoğun araç girişi dron ile havadan da görüntülendi.

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