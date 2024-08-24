Bodrum'da Amatör Balıkçılardan Dev Orkinos Avı

Bodrum'un Derinliklerinde Dev Orkinos

Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da, amatör balıkçılar denizden dev bir orkinos çıkartarak dikkatleri üzerine çekti.

Balık Avı Başlıyor

Gölköy Mahallesi'nde bulunan dört cesur balıkçı, Türkbükü-Didim açıklarında balık tutma serüvenine atıldı. Oldukça keyifli başlayan av, bir süre sonra beklenmedik bir sürprizle devam etti.

Şaşırtan Boyut

Amatör balıkçılar, oltalarına takılan dev orkinosu çekmek için azami çaba sarf etti. Uzun bir mücadeleden sonra, tekneye çekilen balığın 2,5 metre uzunluğunda ve tam 376 kilogram ağırlığında olduğu öğrenildi. Bu durum, balıkçıları büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.

Vatandaşların İlgisi Yoğun

Gölköy Limanı'na ulaşan dev orkinos, burada vinç yardımıyla teknenin içinden alındı. Bu heyecan verici olay, yerel halk ve turistlerin yoğun ilgisini çekti, vatandaşlar balığı görmek için limana akın etti.

Bodrum'da gerçekleşen bu olay, bölgenin doğal zenginliklerini ve deniz yaşamının sunduğu sürprizleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde balıkçıların oltasına 2,5 metre uzunluğunda orkinos takıldı. 4 amatör balıkçı, Gölköy Mahallesi'nden Türkbükü-Didim açıklarında balık avına çıktı. Gölköy Limanı'nda vinç yardımıyla tekneden alınan orkinosa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde balıkçıların oltasına 2,5 metre uzunluğunda orkinos takıldı. 4 amatör balıkçı, Gölköy Mahallesi'nden Türkbükü-Didim açıklarında balık avına çıktı. Gölköy Limanı'nda vinç yardımıyla tekneden alınan orkinosa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.