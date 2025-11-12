Bodrum'da 'Büyük Yardım Gecesi' Eymen İçin 13 Kasım'da

Bodrum'da 'Büyük Yardım Gecesi' Eymen İçin

Etkinlik duyurusu ve amaç

Bodrum'da yaşayan DMD kas hastası Eymen Özdoğan'ın tedavisine destek sağlamak amacıyla Büyük Yardım Gecesi düzenlenecek. Etkinlik, Eymen'e umut olmak isteyen kent sakinleri ve hayırseverleri bir araya getirecek.

Detaylar

Tarih: 13 Kasım Perşembe

Saat: 19.00

Yer: Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi

Yardım gecesi, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve hayırseverlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Gecede Eymen'in tedavi sürecine katkı sağlamak için bağış çağrıları yapılacak; katılımcılar hem salondan hem de canlı yayın aracılığıyla bağışta bulunabilecek. Etkinlik, sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Açıklama

Tamer Mandalinci'nin açıklaması:

Biricik evladımız, DMD kas hastası Eymen Özdoğan’ın tedavisine destek olmak amacıyla 13 Kasım akşamı tüm Muğla olarak tek yürek olacağız. Bu özel gecede Muğla halkı, Eymen için el ele vererek dayanışmanın ve iyiliğin en güçlü örneklerinden birini sergileyecek. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı geceye katılmaya ve Eymen’e umut olmaya davet ediyorum. Haydi Muğla, hep birlikte Eymen’e umut olalım

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI TAMER MANDALİNCİ VE EYMEN ÖZDOĞAN