Bodrum'da Cinayet Soruşturmasında 3 Yeni Tutuklama

Bodrum'daki Cinayet İle İlgili Tutuklamalar Devam Ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evde ölü bulunan iki kişiyle ilgili olarak yürütülen cinayet soruşturmasında 3 yeni şüpheli tutuklandı. Böylece toplamda tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Bodrum Emniyeti'nden Yeni Gelişmeler

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sürdürülen kapsamlı çalışmalarda, D.S, A.K. ve M.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldılar.

Olayın Detayları

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, ihbar üzerine bir eve giden polis ekipleri, T.Y. ve A.S. isimli şahısları evde ölü bulmuştu. Yapılan incelemelerde bu kişilerin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Daha önce 4 kişinin gözaltına alındığı soruşturma sonucunda, bu zanlılar da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Cinayetle ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.