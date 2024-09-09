Bodrum'da Cinayet Soruşturmasında Tutuklu Sayısı 11'e Ulaştı

Bodrum'daki Cinayet Davasında Gelişmeler

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da meydana gelen iki kişilik cinayetle ilgili araştırmalar hız kesmeden sürüyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekipler, cinayeti aydınlatmak amacıyla yoğun bir soruşturma yürütmekte.

Tutuklu Sayısı 11'e Yükseldi

Olayla ilgili olarak daha önce gözaltına alınan 7 şüphelinin ardından, 16 Ağustos tarihinde 2 kişinin evde ölü bulunması üzerine 4 yeni zanlı daha tutuklandı. Bu şahısların 3'ü İstanbul'da, 1'i ise Kocaeli'nde yakalandı.

Olayın Detayları

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde ihbar üzerine giden polis ekibi, T.Y. ve A.S. isimli kişileri evde ölü bulmuş, yapılan incelemelerde bu kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti. Şu anda tutuklu sayısı 11'e çıktı ve soruşturma derinlemesine devam ediyor.

Yasal Süreç İşliyor

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yeni tutuklanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilerek, hakimlik tarafından tutuklandı. Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması için çalışmalar sürdürülüyor.