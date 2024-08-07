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Bodrum'da Dalgıçlar, Çiftlik Koyu'nda Deniz Dibi Temizliği Gerçekleştirdi

Bodrum'da gönüllü dalgıçlar, 2024 sezonunu Çiftlik Koyu'ndaki deniz dibi temizliğiyle tamamladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 18:23
Bodrum'da Dalgıçlar, Çiftlik Koyu'nda Deniz Dibi Temizliği Gerçekleştirdi

Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliği çalışmasını Çiftlik Koyu'nda başarılı bir şekilde tamamladı. Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Denize En Çok Mavi Yakışır" kampanyası kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikte, denizden çıkan atıkların miktarı dikkat çekti.

Atık Miktarı 7.436 Kilogram

Mayıs ayından bu yana toplam 13 farklı koyda yapılan temizlik çalışmalarında, dalgıçlar 7.436 kilogram atık toplayarak önemli bir başarıya imza attı. Çiftlik Koyu'nda yapılan son temizlikte ise 45 kilogram çeşitli atık çıkarıldı.

Önemli Katılımcılar

Etkinliğe Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü İzzet Mert Kallem ve Çiftlik Muhtarı Hasan Kocaman'ın yanı sıra, belediye personeli ve çevre halkı da katılım gösterdi. Toplanan atıklar, Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plajı önünde sergilenerek daha sonra geri dönüşüm merkezine taşındı.

Gelecek Planları

Bodrum Belediyesi, deniz dibindeki temizleme çalışmalarını her yıl düzenli olarak sürdürmeyi hedefliyor. Bu sayede, denizlerin temiz kalması ve çevre bilincinin artırılması amaçlanıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı. Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı. Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı. Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı. Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı. Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı. Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı. Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı. Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı. Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı. Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı. Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı. Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı. Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliğinin bu sezonki çalışmasını Çiftlik Koyu'nda tamamladı. Denizden plastik, metal ve evsel atıklar başta olmak üzere 45 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi Yalı Restorant Kafe Plaj önünde sergilenen atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

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