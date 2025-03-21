Bodrum'da Darbe ile Ölüm: 3 Sanığa Hapis Cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 yaşındaki Burak Aktaş'ın darbedilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak yargılanan 3 sanık, mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Ferdi Karatosun, Metin Ataman, Salih Durkut ile Burak Aktaş'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada avukatlar savunma yaparken, sanıklar yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek beraat talebinde bulundular.

Mahkeme, sanıklardan Metin Ataman'ı 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırırken, Salih Durkut ve Ferdi Karatosun'a ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Burak Aktaş'ın aile avukatı Orhan Yuşa Kubat, verilen cezanın artması için gerekli itirazlarda bulunduklarını belirtti.

Olay, 15 Temmuz 2023 tarihinde meydana geldi. Burak Aktaş, kendisi gibi VIP minibüs şoförlüğü yapan ve aynı lojmanda yaşadığı 3 kişi tarafından darbedilmişti. Aktaş, kaldırıldığı hastanede 27 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Sanıklar hakkında 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan dava açılmıştı.