Bodrum'da Deniz Cephesine Dolgu Yapan Firmaya Cezai İşlem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize dolgu yaptığı iddia edilen bir firmaya, Bodrum Kaymakamlığı tarafından idari para cezası uygulanarak işlem başlatıldı.

Akyarlar Mahallesi'nde, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanda dolgu yapıldığına dair ihbarlar üzerine,Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü hızlı bir şekilde harekete geçti.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ve zabıta ekipleri, durumu tespit ettikten sonra dolgunun kaldırılması işlemlerine başladı. Bu süreçte firma, uygulanan idari para cezası ile de karşı karşıya kaldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize dolgu yaptığı öne sürülen firmaya idari parası cezası uygulandı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ve zabıta ekipleriyle dolgunun kaldırılmasına başlanırken, firmaya idari para cezası verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize dolgu yaptığı öne sürülen firmaya idari parası cezası uygulandı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ve zabıta ekipleriyle dolgunun kaldırılmasına başlanırken, firmaya idari para cezası verildi.