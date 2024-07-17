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Bodrum'da deniz temizliği 219 kilogram atık toplandı!

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen deniz dibi temizliği, Türkbükü Mahallesi'nde yoğun bir katılımla sürdürüldü. Etkinlik, çevre dostu bir yaklaşım sergileyerek denizlerin korunmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 17:18
Bodrum'da deniz temizliği 219 kilogram atık toplandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan dalış etkinliğinde, deniz dibinden 219 kilogram atık çıkarıldı. "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen bu temizlik çalışması, çevre bilincini artırmayı amaçlıyor.

Temizlik çalışmasına, Bodrum Belediyesi'nin ilgili birim müdürleri, gönüllü dalış ekibi, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gönüllü dalış ekipleri, deniz dibindeki atıkları toplamak için bir araya gelerek büyük bir özveriyle çalıştılar. Bu sayede toplamda 219 kilogram atık çıkarıldı.

Atıkların çıkarılmasının ardından, bu atıklar Türkbükü Belediye Kafe önünde sergilendi. Bu sergi, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve insanları bu konuda bilinçlendirmek amacı taşıyordu. Sergilenen atıklar, daha sonra geri dönüşüm merkezine gönderildi.

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