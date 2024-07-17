Bodrum'da deniz temizliği 219 kilogram atık toplandı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan dalış etkinliğinde, deniz dibinden 219 kilogram atık çıkarıldı. "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen bu temizlik çalışması, çevre bilincini artırmayı amaçlıyor.

Temizlik çalışmasına, Bodrum Belediyesi'nin ilgili birim müdürleri, gönüllü dalış ekibi, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gönüllü dalış ekipleri, deniz dibindeki atıkları toplamak için bir araya gelerek büyük bir özveriyle çalıştılar. Bu sayede toplamda 219 kilogram atık çıkarıldı.

Atıkların çıkarılmasının ardından, bu atıklar Türkbükü Belediye Kafe önünde sergilendi. Bu sergi, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve insanları bu konuda bilinçlendirmek amacı taşıyordu. Sergilenen atıklar, daha sonra geri dönüşüm merkezine gönderildi.

