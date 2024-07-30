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Bodrum'da Doktora Şiddet Uygulayan Kişi Tutuklandı

Bodrum'da aile sağlığı merkezinde doktora şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişi tutuklandı, kardeşi ise serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:35
Bodrum'da Doktora Şiddet Uygulayan Kişi Tutuklandı

Bodrum'da Şiddet Olayı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezinde görev yapan bir doktora şiddet uyguladığı ileri sürülen bir kişi tutuklandı. Olay, 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde gerçekleşti.

Zanlıların Adliyeye Sevk Süreci

Gözaltına alınan E.S. ve kız kardeşi Ö.S.A, hastaneden aldıkları sağlık kontrolünün ardından adliye sevkine tabi tutuldu. E.S., hakimlik tarafından tutuklanırken, kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E.S.'nin Açıklamaları

Adliye çıkışında gazetecilerin, "Doktoru darbettiğiniz iddia ediliyor, ne söyleyeceksiniz?" sorusuna E.S., "Ben darbetmedim, doktor beni darbetti." şeklinde cevap verdi.

Doktorun Durumu

Olayda şiddete maruz kalan Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, hastaneye kaldırıldı. Kalp hastası ve kalp pili taşıdığı belirtilen Tezvar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayın Gelişmeleri

Bu olayla bağlantılı olarak 2 kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktora şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

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