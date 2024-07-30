Bodrum'da Doktora Yönelik Şiddet Protesto Edildi

Bodrum'da Şiddet Olayı Protesto Edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın hastane görevinde şiddete maruz kalması ve yoğun bakıma alınması büyük tepki topladı. Olay, halk sağlığı çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını yeniden gündeme getirdi.

Protestoya Katılım Yoğun Oldu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile birlikte, Muğla Tabip Odası, Muğla Aile Hekimleri Derneği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, olayın yaşandığı Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi. Protestoda, sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddete karşı durma çağrısı yapıldı.

Dr. Tezvar Yoğun Bakımda

Protestoda Muğla Tabip Odası Başkanı Çetin Erdolu, yaşanan duruma büyük üzüntü ve öfke duyduklarını belirterek, "Her gün sağlıkta şiddet haberleri alıyoruz. Artık bu duruma bir dur demek zorundayız," dedi.

Ayrıca, Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Demir de sağlıkta şiddete karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Olayın Ardında Yatan Gerçekler

Olayın ardından Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Dr. Tezvar'ın yoğun bakımda tedavi altında olduğu bilgisi verildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan E.S. ve Ö.S.A'nın adliye süreci devam ediyor.

Dr. Tezvar, 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli iken bir hasta ve hasta yakınının şiddetinin hedefi olmuştu. Şiddete maruz kalan doktorun, kalp hastası olmasına ve kalp pili taşımasına rağmen yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak hastanelik edilmesi protesto edildi. Protestocular, olayın meydana geldiği Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak hastanelik edilmesi protesto edildi. Protestocular, olayın meydana geldiği Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak hastanelik edilmesi protesto edildi. Protestocular, olayın meydana geldiği Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak hastanelik edilmesi protesto edildi. Protestocular, olayın meydana geldiği Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak hastanelik edilmesi protesto edildi. Protestocular, olayın meydana geldiği Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi.