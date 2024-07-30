Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bodrum'da Doktora Yönelik Şiddet Protesto Edildi

Bodrum'da bir doktorun şiddete uğraması, sağlık alanında artan şiddet olaylarına karşı protesto edildi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:07
Bodrum'da Doktora Yönelik Şiddet Protesto Edildi

Bodrum'da Şiddet Olayı Protesto Edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın hastane görevinde şiddete maruz kalması ve yoğun bakıma alınması büyük tepki topladı. Olay, halk sağlığı çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını yeniden gündeme getirdi.

Protestoya Katılım Yoğun Oldu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile birlikte, Muğla Tabip Odası, Muğla Aile Hekimleri Derneği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, olayın yaşandığı Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi. Protestoda, sağlık çalışanlarının karşılaştığı şiddete karşı durma çağrısı yapıldı.

Dr. Tezvar Yoğun Bakımda

Protestoda Muğla Tabip Odası Başkanı Çetin Erdolu, yaşanan duruma büyük üzüntü ve öfke duyduklarını belirterek, "Her gün sağlıkta şiddet haberleri alıyoruz. Artık bu duruma bir dur demek zorundayız," dedi.

Ayrıca, Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Demir de sağlıkta şiddete karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Olayın Ardında Yatan Gerçekler

Olayın ardından Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Dr. Tezvar'ın yoğun bakımda tedavi altında olduğu bilgisi verildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan E.S. ve Ö.S.A'nın adliye süreci devam ediyor.

Dr. Tezvar, 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli iken bir hasta ve hasta yakınının şiddetinin hedefi olmuştu. Şiddete maruz kalan doktorun, kalp hastası olmasına ve kalp pili taşımasına rağmen yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak hastanelik edilmesi protesto edildi. Protestocular, olayın meydana geldiği Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak hastanelik edilmesi protesto edildi. Protestocular, olayın meydana geldiği Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak hastanelik edilmesi protesto edildi. Protestocular, olayın meydana geldiği Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak hastanelik edilmesi protesto edildi. Protestocular, olayın meydana geldiği Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın görevi başında şiddete maruz kalarak hastanelik edilmesi protesto edildi. Protestocular, olayın meydana geldiği Ortakent - Yahşi Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

EYT'li çalışanlara kötü haber! Rüyaları sona erdi: Bir anda kapının önünde bulacaklar