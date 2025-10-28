Bodrum'da düzensiz göçmen botu faciası — 10 zanlı tutuklandı

Bodrum açıklarında botun batması sonucu 16 düzensiz göçmen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 17 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 20:15
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu yaşanan faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u tutuklandı. Olayda 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Mahkeme süreci ve tutuklama sayısının artışı

Emniyetteki işlemlerin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen 17 şüpheliden, savcılık sorgusunun ardından 3'ü salıverildi. İlk duruşmada hakimlik kararına göre 9 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha sonra adli kontrolle serbest bırakılanlardan birinin salıverilmesine yapılan itiraz üzerine bu şüphelinin tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı 10'a yükselmiş; adli kontrolle serbest bırakılanların sayısı ise 4'e düştü.

Olayın seyri ve yürütülen soruşturma

Olay, Ada Burnu mevkisinde 24 Ekim tarihinde meydana geldi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun batması sonucu sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi ve denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında, 16 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheliler, Muğla merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Gelişmelerin ardından tutuklu sayısının artması, soruşturmanın sürdüğünü ve adli sürecin devam ettiğini gösteriyor.

