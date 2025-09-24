Bodrum'da elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Bodrum'da elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kaza ve müdahale

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Atatürk Caddesi İçmeler mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir elektrikli scooter ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu toplam 3 kişi yaralandı.

Kazada, elektrikli scooterı kullanan Ata U. ile motosiklet sürücüsü Enis Berk K. (48 ALH 365 plakalı) ile scooterda yolcu olarak bulunan Veysi A. yaralandı.

Olayın bildirimi üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Başvuru 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yapıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.