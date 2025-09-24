Bodrum'da elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Bodrum'da Atatürk Caddesi İçmeler mevkisinde elektrikli scooter ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:07
Bodrum'da elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Bodrum'da elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kaza ve müdahale

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Atatürk Caddesi İçmeler mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir elektrikli scooter ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu toplam 3 kişi yaralandı.

Kazada, elektrikli scooterı kullanan Ata U. ile motosiklet sürücüsü Enis Berk K. (48 ALH 365 plakalı) ile scooterda yolcu olarak bulunan Veysi A. yaralandı.

Olayın bildirimi üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Başvuru 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yapıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
2
Amasya'da Yangın: Taşova Mercimek'te Bin Balya Saman ve Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Muğla Köyceğiz'de Annesini Av Tüfeğiyle Öldüren Oğul Gözaltına Alındı
4
Kastamonu'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
5
Uşak'ta 50 Yıllık Saat Tamircisi Ali Yılmaz 'Yılın Ahisi' Seçildi
6
Macron ve Pezeşkiyan New York'ta Görüştü: Nükleer Gündem ve Tutuklu Fransızlar
7
Tokat'ta 38. Ahilik Haftası'nda 5 Bin Kişiye Ahi Pilavı İkramı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası