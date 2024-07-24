Bodrum'da Eski Eşinin Silahlı Saldırısında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybederken, yanındaki bir kişi de yaralanmıştır.

Tartışma Sonrası Silahını Çekti

Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta Hüsne Topal ile eski eşi olduğu bilinen H.Ö.A. arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Topal'a Saldırı

H.Ö.A, tartışma sırasında Topal'a darp etti ve ardından yanındaki tabancayla ateş etti. Yaşanan bu saldırı sonucunda Hüsne Topal ve yanında bulunan S.T. yaralandı.

Olay Sonrası Müdahale

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde intikal etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak Hüsne Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Zanlı Yakalandı

Olayın ardından kaçan H.Ö.A, polis ekiplerinin izleme çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Son Durum

Öte yandan Hüsne Topal'ın, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'dan ayrılarak Bodrum'a yerleştiği öğrenilmiştir. Bu gelişme, olayın acısını daha da derinleştirmiştir.