Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bodrum'da Eski Eşinin Silahlı Saldırısında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Bodrum'da eski eşi tarafından vurulan kadın yaşamını yitirdi, yanındaki kişi ise yaralandı. Zanlı polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 20:27
Bodrum'da Eski Eşinin Silahlı Saldırısında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybederken, yanındaki bir kişi de yaralanmıştır.

Tartışma Sonrası Silahını Çekti

Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta Hüsne Topal ile eski eşi olduğu bilinen H.Ö.A. arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Topal'a Saldırı

H.Ö.A, tartışma sırasında Topal'a darp etti ve ardından yanındaki tabancayla ateş etti. Yaşanan bu saldırı sonucunda Hüsne Topal ve yanında bulunan S.T. yaralandı.

Olay Sonrası Müdahale

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde intikal etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak Hüsne Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan Zanlı Yakalandı

Olayın ardından kaçan H.Ö.A, polis ekiplerinin izleme çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Son Durum

Öte yandan Hüsne Topal'ın, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'dan ayrılarak Bodrum'a yerleştiği öğrenilmiştir. Bu gelişme, olayın acısını daha da derinleştirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Hamam böceklerinin sonunu getiren karışım! Karbonatla karıştırıp dökün!

Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

Emekli maaşı artışı bankaların promosyon savaşını tetikledi! 24 Bin TL'ye ulaşan tutarlar neyin nesi?

Kimse beklemiyordu! Ankara'da toplu taşıma ücretlerine kallavi zam: İşte güncel fiyatlar